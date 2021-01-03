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Привившаяся вне очереди от COVID-19 польская знаменитость извинилась

3 января, 18:33

Ольга Литвин Ольга Литвин

Актриса признала, что совершила ошибку

Польская актриса Мария Северин, которая стала участницей скандала "вакцинации вне очереди", записала обращение, в котором попросила извинить ее.

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Об этом сообщает TVN24.

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Знаменитость пояснила ситуацию.

"Я считаю, что кампания вакцинации Варшавского медицинского университета (ВМУ), которая заключается в прививании известных пожилых людей, – замечательная. В ситуации, когда так мало поляков планируют прививаться, потому что не верят в вакцину, нужно сделать все, чтобы убедить людей в обратном. Поэтому с большой радостью поехала с отцом в ВМУ на вакцинацию. Я везла его, потому что у него была тяжелая операция, он не может ходить, он на костылях. Я поехала туда не с намерением сделать прививку. И там совершила ошибку. Мне предложили вакцинацию – и я согласилась на нее".

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Глава Государственного управления материальных резервов Михал Кучмеровский подчеркнул, что ВМУ не получал никаких дополнительных вакцин и "уж точно не для знаменитостей".

Напомним, начиная с середины января, в Великобритании каждую неделю в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Как пандемия коронавируса изменила мир и каждого из нас, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша скандал актриса вакцинация знаменитость
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