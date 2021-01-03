Польська знаменитість, яка позачергово вакцинувалася від COVID-19, попросила її пробачити

Польська актриса Марія Северин, яка стала учасницею скандалу "позачергової вакцинації", записала звернення, у якому попросила вибачити її.

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Про це повідомляє TVN24.

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Знаменитість пояснила ситуацію.

"Я вважаю, що кампанія вакцинації Варшавського медичного університету (ВМУ), яка полягає у щепленні відомих людей похилого віку, – чудова. У ситуації, коли так мало поляків планує робити щеплення, тому що не вірить у вакцину, потрібно зробити все, щоб переконати людей у зворотному. Тому з великою радістю поїхала з батьком у ВМУ на вакцинацію. Я везла його, тому що у нього була важка операція, він не може ходити, він на милицях. Я поїхала туди не з наміром вакцинуватися. І там зробила помилку. Мені запропонували вакцинацію – і я погодилася на неї".

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Глава Державного управління матеріальних резервів Міхал Кучмеровський підкреслив, що ВМУ не одержував додаткових вакцин і "вже точно не для знаменитостей".

Нагадаємо, починаючи із середини січня, у Великій Британії щотижня у продаж надходитиме до 2 млн доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

Як пандемія коронавірусу змінила світ і кожного з нас, дивіться в сюжеті:

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