У світі ввели понад 12 млн доз вакцини від коронавірусу: карта

Ізраїль лідирує за темпами імунізації населення – тут прищепили вже понад 12% людей

У світі триває найбільша в історії кампанія вакцинації населення планети – станом на 3 січня ін'єкції від коронавірусної інфекції отримали вже понад 12 млн осіб.

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Про це свідчать дані онлайн-трекера Оксфордського університету Our World in Data.

Лідерами за темпами вакцинації в сукупному показнику є Китай та США, де поширили вже 4,5 млн і 4,23 млн доз COVID-препаратів відповідно. Нещодавно Ізраїль теж перетнув позначку в 1 млн вакцинованих жителів, ставши третім у світі.

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Водночас Ізраїль лідирує за співвідношенням кількості імунізованого населення і його загальної чисельності – майже 12,6% жителів країни вже отримали вакцину. У Бахрейні імунізували вже 3,53% громадян, а у Великій Британії – 1,39%.

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Як повідомляє Bloomberg, людство вже забронювало 8,25 млрд доз вакцини (лідер за попереднім замовленням – це AstraZeneca, яку планують ввести 1,46 млрд людей).

Якби ліки вдалося розподілити рівномірно, цього вистачило б для імунізації майже половини населення планети. Однак левова частка препаратів дісталася розвиненим країнам, а іншим державам доведеться почекати до 2022 року.

Нагадаємо, що напередодні повідомляли про 10,8 млн вакцинованих людей у світі.

Також ми повідомляли, що першою вакциною, яку офіційно визнала Всесвітня організація охорони здоров'я, був препарат компаній Pfizer/BioNTech.

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