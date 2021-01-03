Гонитва вакцин від коронавірусу: які країни долучилися і хто може змінити ситуацію

У чому полягають тонкості випробувань COVID-препаратів і навіщо деякі розробники самі ускладнюють собі життя

Кілька днів тому Індія схвалила власну вакцину від коронавірусу і стала четвертою країною в світі, яка дозволила застосовувати препарат, розроблений вченими з Оксфордського університетута AstraZeneca. Отже, у найближчі дні або тижні друга країна в світі за кількістю хворих на COVID-19 почне вакцинацію населення.

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Розробка таких засобів наближає перемогу людства над пандемією, тому агентство Reuters зібрало всю інформацію про "гонитву вакцин", до якої вже долучилися кілька країн світу. Сайт "Сьогодні" наводить переклад цієї статті.

Хто був першим?

Піонерами в створенні вакцини проти COVID-19 стали американська фармакологічна компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech.

Ще 18 листопада вони перші в світі опублікували повні дані про пізні стадії випробувань. А 2 грудня Велика Британія стала першою країною, яка офіційно схвалила цей препарат.

Це підштовхнуло й інші держави: приклад Британії наслідували Канада, США, Саудівська Аравія і Мексика. 21 грудня вакцина була схвалена в ЄС, а в Індії прискорили розгляд заявки розробників.

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А щоб прискорити доступ до вакцини в країнах, що розвиваються, напередодні Нового року Всесвітня організація охорони здоров'я внесла її до списку медпрепаратів для екстреного застосування проти коронавірусу.

Як щодо Moderna?

Після препарату Pfizer наступною в багатьох країнах була схвалена розробка американської біотехнологічної компанії Moderna. 30 листопада вона опублікувала доповідь про пізні стадії випробувань, згідно з якою ефективність її вакцини становила 94,1%.

Через три тижні, 19 грудня, ці ліки схвалили в США, 23 грудня – у Канаді, а 6 січня його схвалить головний фармрегулятор ЄС – Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

А що з AstraZeneca?

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Вже довгий час вакцина Covishield (буквально – "ковіщит") від шведсько-британської компанії AstraZeneca вважається однією з трьох найбільш перспективних. Але крім Індії, її поки що схвалили лише три країни: Велика Британія, Аргентина і Сальвадор.

Процес затвердження ускладнила сама компанія-розробник, опублікувавши в листопаді проміжні дані про пізні стадії дослідження препарату. Вони показали, що застосування двох повних доз виявилося менш ефективним, ніж ін'єкція півтори ампули – 62% проти 90%. Втім, британські регулятори скептично ставляться до цих даних.

Наразі AstraZeneca веде переговори з EMA про застосування її вакцини в ЄС.

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Хто ще бере участь у гонитві?

У січні американська компанія Johnson & Johnson планує опублікувати дані про дослідження, а вже в лютому – отримати дозвіл на застосування в США своєї вакцини, якщо вона покаже достатню ефективність. Щоб прискорити цей процес, компанія в півтора раза скоротила кількість учасників досліджень – з 60 тис. до 40 тис.

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Також у Британії триває пізня стадія випробувань вакцини, яка була створена американською компанією Novavax. Результати збираються представити громадськості в першому кварталі 2021 року. А в цьому місяці запланований запуск випробувань у Сполучених Штатах.

11 грудня франко-британський альянс Sanofi / GlaxoSmithKline оголосив про провал своєї вакцини – на середній стадії випробувань вона показала недостатню імунну відповідь у людей похилого віку. У лютому планується початок нового дослідження.

Як проходять випробування?

Зазвичай вакцини перевіряють на тлі плацебо – звичайного фізрозчину. Добровольців, які не знають заздалегідь, що саме їм введуть, ділять на дві групи, і порівнюють рівень захворюваності COVID-19 серед тих, хто отримав вакцину, і тих, хто отримав пустушку.

Як заражаються волонтери?

Випробування засновані на принципі природного зараження їхніх учасників коронавірусом. Тому час, потрібний для отримання результатів, багато в чому залежить від поширення вірусу на території, де проводять дослідження.

Варто враховувати і те, що кожен розробник сам встановлює свою цільову кількість заражень, яка необхідна для публікації результатів.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Якою має бути ефективність вакцини?

Вимоги різних організацій і держрегуляторів до дієвості вакцин відрізняються. Найвищі показники хочуть бачити в ВООЗ – не менше ніж 70%.

А ось щоб вакцину дозволили в США, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів вимагає від неї не менше ніж 50% ефективності. Тобто серед добровольців, які отримали ліки, має бути як мінімум удвічі менше інфікованих, ніж у групі плацебо.

У EMA стверджують про готовність погодитися і на більш низький показник ефективності.

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Ситуація в Росії та Китаї

Коли почалося розгортання вакцини Pfizer, населення Росії та Китаю вже кілька місяців прищеплювали кількома різними вакцинами, які на той момент не пройшли остаточні стадії випробувань.

Свою першу вакцину проти COVID-19 Китай затвердив для загального використання лише 31 грудня – цей препарат був розроблений державним фармгігантом Sinopharm, а його ефективність оцінюється в 79%.

Однак програма вакцинації працівників так званих основних сфер та інших осіб, що піддаються високому ризику зараження, діяла в КНР ще з липня. Станом на середину листопада близько мільйона людей отримали вакцини, зокрема і CoronaVac, 1,9 млн доз якої вже погодилася купити Україна.

Згідно з проміжними результатами пізніх стадій випробувань, які проходили в Туреччині, CoronaVac показала ефективність 91,25%, проте дані досліджень у Бразилії свідчать лише про результат трохи вище за 50%.

У кінці листопада в Росії заявили, що проміжні результати пізніх випробувань вакцини Sputnik V, яка була розроблена Інститутом Гамалії, показали 91,4-відсоткову її ефективність. На цей момент ін'єкції препарату отримали понад 100 тис. людей.

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