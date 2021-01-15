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Прорыв в хирургии: человеку впервые пересадили руки и плечи

15 января, 17:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Уникальную операцию провели во Франции

Французские медики провели уникальную операцию, впервые в истории пересадив пациенту обе руки и оба плеча.

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Как сообщает RFI, операцию провели в лионской больнице имени Эдуара Эррио 13 января.

Операция длилась 15 часов. И в ней принимали участие медики и других государственных и частных клиник.

Стоит отметить, что уникальность операции заключается в том, что ранее проводились трансплантация только обеих рук, но без плеч.

Счастливчиком стал неназываемый гражданин Исландии. Работая электриком, он получил мощный удар тока, в результате чего ему ампутировали обе руки.

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В 2011 году HCL одобрила его заявку, и через два года мужчина переехал в Лион. После этого он пять лет находился в списке ожидания.

Любопытно, что именно в больнице Эррио в 1998 году провели первую в мире операцию по трансплантации кисти руки, а в 2000 году там же пациенту трансплантировали обе кисти.

Напомним, что в 2019 году во Львове провели другую уникальную операцию и вместо ампутации сформировали 9-летнему мальчику ногу с его же костей.

А вот 26-летняя модель Ивонн Бар увеличила грудь с первого до девятого размера, чем обрекла себя на одиночеству.

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Франция трансплантация операция трансплантология хирургия пересадка органов
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