Протесты в России: в Бундестаге предложили арестовать активы российских олигархов

Европе следует в качестве санкций против России за репрессии против протестующих наложить арест на активы тех российских олигархов, которые "чрезвычайно обогатились посредством коррупции".

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Об этом заявил член внешнеполитического комитета Бундестага Юрген Триттин, передает DW.

Немецкий депутат считает, что Европа до сих пор глубоко не вникала в суть обвинений, которые оппозиционер Алексей Навальный предъявлял российскому руководству, а, по оценкам Триттина, речь идет о коррупции высшего слоя российской элиты, который переводит "большую часть своей коррупционной прибыли, своего богатства, своих денег в Евросоюз".

"Я твердо верю, что если вы хотите учесть позицию Алексея Навального и законные интересы российского народа, не следует говорить о дополнительных – по всей вероятности, бесполезных – санкциях в отношении России", – заявил политик.

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Он подчеркнул, что обсуждать необходимо адресные ограничительные меры, которые "были бы действительно разумным решением по санкциям".

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Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены непропорциональным применением силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, на которых 31 января задержали более 5000 человек.

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