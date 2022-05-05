Против Кабаевой Евросоюз может ввести санкции — СМИ

6 мая послы европейских стран будут обсуждать шестой пакет санкций

Евросоюз пока не утвердил новый список с подсанкционными лицами / Коллаж "Сегодня"

В еще неодобренном шестом пакете санкций против России может фигурировать бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую многие считают женой российского президента Владимира Путина. Сейчас она возглавляет совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", который управляет многими пропагандистскими СМИ в России.

О такой вероятности сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Реклама

Что известно

Согласно санкционному документу, который оказался в распоряжении агентства, Кабаева "тесно связана с президентом Владимиром Путиным". Именно поэтому предлагается ввести против нее санкции.

Список лиц, которым запрещено будет въезжать в ЕС и совершать с ними сделки, должен быть одобрен правительствами стран ЕС и может измениться перед принятием окончательного решения. Ожидается, что послы ЕС обсудят и, возможно, одобрят шестой пакет санкций против России в пятницу, 6 мая. Этот же пакет включает меры по поэтапному отказу от импорта российской нефти до 2022 года.

Санкционная удавка