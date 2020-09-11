Путин извинился перед президентом Сербии за выходку подчиненной Лаврова

Президент РФ Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились за скандальный пост официального представителя министерства Марии Захаровой в соцсети, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом.

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Об этом президент Сербии Александар Вучич рассказал телеканалу RTS.

"Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — Ред.)", — сказал Вучич.

Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые "несут чушь" о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.

"Он проявил порядочность и сказал, что за этим не стоит российское государство, и особенно не он лично", – отметил Вучич.

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На вопрос, могла ли Захарова опубликовать такой пост, не посоветовавшись с начальством, Вучич заметил, что каждый может судить сам, и повторил, что Путин извинился перед ним.

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По сообщениям российских СМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что тот извинился перед Вучичем за "неосмотрительный пост" Захаровой.

Напомним, что неделей ранее в Вашингтоне делегации Сербии и Косово подписали соглашения об инвестициях на в 13 млрд долларов. После этого Захарова опубликовал свой скандальный пост с фотографией встречи в Белом доме, где Вучич сидит напротив Трампа. Она прикрепила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой в исполнении Шерон Стоун и подписала: "Если вас позвали в БД (Белый дом. – Ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2".

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