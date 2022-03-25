Расплакались от количества жертв войны: в Варшаве прошел митинг в поддержку Украины (фото, видео)

Все присутствующие скандировали на нескольких языках просьбу о закрытии неба над Украиной

На акцию вышли несколько тысяч человек / Коллаж "Сегодня"

В Варшаве люди вышли на митингс желто-голубыми флагами, лозунгами в поддержку Украины, а также плакатами с кровавым президентом РФ Владимиром Путиным. Все для поддержки страны в войне с Россией.

Детали

Акция началась в 17:00 по местному времени. Собралось несколько тысяч человек. Все присутствующие скандировали на нескольких языках просьбу о закрытии неба над Украиной.

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Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

Чтобы показать количество украинцев, которые умерли из-за войны, люди легли на землю, закрыв глаза и лицо флагами и курточками. Во время этого многие митингующие расплакались.

Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

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Что требовали митингующие:

Поддержка в вопросе закрытии неба над Украиной от российских атак.

Дать оружие для Украины.

Введение санкций против путинского режима в России и олигархов, которые держат Путина при власти.

Полное ембарго на российскую нефть и газ в ЕС.

Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

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Митинг в Варшаве в поддержку Украины. Фото: "Сегодня"

Ситуация в Украине

В Генеральном штабе ВСУ отчитались о военной обстановке на 30-е сутки военного вторжения России в Украину.

В течение текущих суток враг продолжал перегруппировку войск, готовясь к возобновлению наступательных действий. В отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия и нанести ущерб подразделениям ВСУ, но безуспешно. Также российские войска пытаются восстановить боеспособность, пополнить боеприпасы и топливо.



Украинские силы обороны продолжают сдерживать противника. Силы обороны, участвующие в защите Киева, продолжают отражать наступление противника и наносить ему огневые поражения.

Также противник продолжает нести потери среди руководящего состава. 25 марта украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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