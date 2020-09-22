Российские хакеры "атаковали" клинику в Германии: погибла пациентка

Российские хакеры продолжают атаковать различные организации и государственные институты за пределами РФ: то вмешиваются в американские выборы, то совершают нападения на медицинские заведения ФРГ.

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Так, минюст федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что след хакеров, которые совершили кибернападение на университетскую клинику Дюссельдорфа, может вести в Россию. Об этом со ссылкой на германское информагентство DPA сообщает ТАСС.

Ведомство основывает свои выводы на том, что злоумышленники использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer: "Эта троянская программа уже во многих случаях по всему миру использовалась в отношении предприятий и институтов хакерской группировкой, которая, по оценке частных фирм, занимающихся вопросами безопасности, базируется в Российской Федерации".

На прошлой неделе неизвестные блокировали серверы клиники, вымогая деньги. Полиция предположила, что хакерам нужна была не больница, а Университет имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе, установила со злоумышленниками контакт и указала на возможную ошибку. Правоохранители объяснили, что действия злоумышленников затронули медицинское учреждение и представляют угрозу для пациентов. После этого мошенники предоставили коды для разблокировки серверов.

На фоне отключения IТ-систем скончалась пожилая женщина, которой требовалась срочная госпитализация. Вследствие проблем с серверами в Дюссельдорфе ее пришлось везти в другой город. Следствие выясняет, были ли у пациентки шансы на выживание, если бы ее все же доставили в близлежащую больницу.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб", применяемую РФ для кибершпионажа.

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Также писалось, что российские хакеры взломали почту Меркель накануне "дня победы".

А больше года назад в Германии началось расследование другой масштабной кибератаки, после которой в интернете появилась персональная информация немецких телеведущих, журналистов, музыкантов и политиков, включая лидеров партий.

А в декабре в сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании, в причастности к этому британские службы кибербезопасности заподозрили российских специалистов.

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