Российские хакеры снова вмешиваются в американские выборы – доклад Microsoft

Хакеры из России предпринимают активные попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Об этом говорится в докладе экспертов компании Microsoft.

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"Microsoft обнаружила кибератаки, нацеленные на людей и организации, участвующие в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных как с кампаниями Трампа, так и с кампаниями Байдена", - говорится в докладе.

Среди прочего, эксперты Microsoft выделили группу российских хакеров Strontium, которые имеют отношение к военной разведке. Эта группа уже пытались повлиять на ход американских выборов в 2016 году. В 2019 году хакеры пробовали получить доступ к личным данным политических советников, работающих и для Демократической, и для Республиканской партий, а также представителей экспертного сообщества – всего атаками были затронуты более 200 организаций.

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Кроме того, Microsoft зафиксировала хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы.

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Напомним, 18 августа в Сенате Соединенных Штатов была представлена финальная версия доклада о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Россию признали причастной к "агрессивным, разноплановым действиям, направленным на влияние, или попытки влиять на результаты президентских выборов".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США.

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