Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. США

Российские хакеры снова вмешиваются в американские выборы – доклад Microsoft

11 сентября, 09:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Эксперты выделили группу Strontium, которая имеет отношение к военной разведке РФ

Хакеры из России предпринимают активные попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Об этом говорится в докладе экспертов компании Microsoft.

Реклама

"Microsoft обнаружила кибератаки, нацеленные на людей и организации, участвующие в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных как с кампаниями Трампа, так и с кампаниями Байдена", - говорится в докладе.

Среди прочего, эксперты Microsoft выделили группу российских хакеров Strontium, которые имеют отношение к военной разведке. Эта группа уже пытались повлиять на ход американских выборов в 2016 году. В 2019 году хакеры пробовали получить доступ к личным данным политических советников, работающих и для Демократической, и для Республиканской партий, а также представителей экспертного сообщества – всего атаками были затронуты более 200 организаций.

Читайте также: Выборы президента США: Белый дом провел России "красную линию"

В тренде
Франция бьет рекорды по коронавирусу: свыше 10 тыс. зараженных за сутки

Кроме того, Microsoft зафиксировала хакерские атаки из Китая и Ирана. Они тоже были нацелены на влияние на американские выборы.

Реклама

Напомним, 18 августа в Сенате Соединенных Штатов была представлена финальная версия доклада о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Россию признали причастной к "агрессивным, разноплановым действиям, направленным на влияние, или попытки влиять на результаты президентских выборов".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия выборы США хакеры

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – Трамп
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – ТрампПолитика
США перекинули танки и БТР поближе к Беларуси
США перекинули танки и БТР поближе к БеларусиЕвросоюз
Россия обвинила в создании
Россия обвинила в создании "Новичка" западные страны и НАТОРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять