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Санкции против РФ сработают не сразу: в МИД Франции объяснили почему

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8 апреля, 22:46
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Текущие контракты на уголь из РФ будут действовать до начала августа
В МИД Франции заявили, что члены ЕС будут искать альтернативные пути поставок угля. Коллаж "Сегодня"
В МИД Франции заявили, что члены ЕС будут искать альтернативные пути поставок угля. Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками. Несмотря на эмбарго на уголь, контракты будут действовать до конца августа текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

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Подробности

Согласно санкциям, ЕС запретил закупку, импорт и транспортировку в страны-члены Союза российского угля и сопутствующих ископаемых видов топлива. Однако, текущие контракты на уголь будут действовать до начала августа после чего будут расторгнуты. В течение этого периода государства-члены ЕС будут искать альтернативные пути поставок угля.

"Кроме того, в соответствии с обязательствами, взятыми главами государств и правительств в Версале 10 и 11 марта, мы работаем с нашими партнерами над стратегиями, направленными на прекращение нашей энергетической зависимости от России", – заявил представитель МИД Франции.

Что входит в пятый пакет санкций против РФ

Этот очередной пакет состоит из 6 частей. В частности, это:

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  • запрет на импорт российского угля, что сократит доход РФ на 4 млрд евро в год;
  • запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк;
  • запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС;
  • запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;
  • запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, что обойдется агрессору в 5,5 млрд евро;
  • запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку..

Как Россия обходит санкции

"Сегодня" уже рассказывали, что РФ уже нашла союзников, которые помогают ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.

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