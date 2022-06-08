Шансы растут? В Европарламенте заговорили о статусе кандидата на членство в ЕС для Украины

Сегодня рассмотрят доклад с рекомендацией по нашей заявке

Семимильными шагами в ЕС: заявку мы подали всего лишь 28 февраля 2022 года / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на нежелание некоторых европейских стран впустить Украину по ускоренной процедуре в ЕС, поступают сигналы, что статус кандидата на членство в этом союзе мы все же получим в ближайшие недели. Об этом, в частности заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Что известно

Комитет Маккалистера подготовил доклад для Европейского парламента о влиянии агрессии РФ на политику безопасности и обороны ЕС. В этом документе лидерам ЕС рекомендуется предоставить Украине статус кандидата на членство.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить способность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер", – отметил Маккалистер, презентуя свой доклад, который должен пройти одобрение 8 июня.

Результаты промежуточных обсуждений в Европарламенте должны быть учтены во время встречи Европейского Совета 23-24 июня.

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О чем документ

Среди упомянутых предложений:

быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для оказания надлежащей поддержки Украине и Молдове;

быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;

пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

Обстановка

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Чуть ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Но там не считают возможным сделать для нее исключение из критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов.