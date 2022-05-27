Финляндия выступила против "особых" условий для Украины по вступлению в ЕС

При этом Санна Марин во время поездки в Киев заявила, что Украина входит в европейскую семью

Санна Марин отреагировала на членство в ЕС для Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Но там не считают возможным сделать для нее исключение из критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов.

Об этом Санна Марин рассказала в интервью после визита в Киев, передает Helsingin Sanomat.

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Детали

Санна Марин во время поездки в Киев заявила, что Украина входит в европейскую семью и Финляндия поддерживает ее на пути в ЕС, но без "ускоренного вступления".

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение – в том смысле, что страна должна отвечать определенным критериям. Я открыта для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата… Но то, что страна его получила, не значит, что она уже завтра станет членом ЕС. Для достижения членства нужно проделать немалую работу", – подчеркнула Санна Марин.

Франция дала честный ответ, сколько Украине ждать вступления в ЕС

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет. Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину.

"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "Добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: "Эй, это будет через 15 лет", то я думаю, мы готовим почву для разочарования целого поколения украинцев", — сказал он.

Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".

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"Это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не находятся в центре Европейского Союза, но хотят стать ближе к Союзу", — сказал министр.

Президент Владимир Зеленский в ответ на проект, предложенный Макроном, заявил в своем выступлении в субботу, что любая альтернатива заявке Украины на вступление в Европейский Союз будет компромиссом с Россией.

Что предлагал Макрон

Президент Франции предложил создать новую организацию в Европе, которая позволила бы демократическим европейским странам получить новые возможности сотрудничества без обязательного присоединения к ЕС в будущем.

Макрон говорит о возможностях:

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политических

безопасности

энергетических и транспортных

инвестиционных

инфраструктурных

пересечения границ.

Однако такой формат сотрудничества не устраивает Украину.

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