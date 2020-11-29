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Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться

29 ноября, 20:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Доктор советует не проводить в магазине дольше 15 минут

Покупатели должны проводить в каждом магазине менее 15 минут, чтобы минимизировать риск подхватить коронавирус. Об этом рассказала британский профессор, член научно-консультационной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Люси Ярдли.

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Об этом пишет Daily Mail.

Доктор отметила, что ношения масок и дистанции недостаточно, чтобы не подхватить инфекцию в закрытом помещении. При отслеживании контактов коронавирусных больных использовался так называемый 15-минутный порог, в течение которых контактное лицо могло заразиться. Медик говорит, что та же схема работает и относительно пребывания в магазине. Лучше находиться в помещениях как можно меньше времени.

"Если вы проводите 15 минут с кем-то ближе, чем на два метра, значит, у вас определенно был потенциально заразный контакт с ним. Это довольно много времени. Я не уверена, что большинству из нас понадобится такое количество времени в магазине. Чем меньше времени вы проводите там, тем в большей безопасности вы", – прокомментировала Ярдли.

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Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться

Она отметила, что если больной человек стоит близко к вам и кашляет, то для передачи инфекции понадобится намного меньше времени.

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В Британии наступает пора предрождественских приготовлений, когда люди пойдут по магазинам, а кроме того, с 2 декабря снимают общенациональный локдаун.

Напомним, Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNtech. Вакцинация может начаться уже в начале декабря.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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