Слезоточивый газ и камни. В Польше вспыхнули протесты против запрета на аборты

В Польше вспыхнули массовые протесты после того, как Конституционный суд запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщает RMF24.
Протесты начались в Варшаве вечером 22 октября после того, как суд вынес скандальное решение. Ситуация обострилась после полуночи.
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Полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие забросали их камнями. На место прибыли подразделения спецназначения.
Протестующие заявили, что следующий митинг состоится сегодня, 23 октября.
Напомним, в США вступил в силу запрет на аборты на ранней стадии.
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