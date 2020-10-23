Слезоточивый газ и камни. В Польше вспыхнули протесты против запрета на аборты

Конституционный суд запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен

В Польше вспыхнули массовые протесты после того, как Конституционный суд запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.

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Об этом сообщает RMF24.

Протесты начались в Варшаве вечером 22 октября после того, как суд вынес скандальное решение. Ситуация обострилась после полуночи.

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Полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие забросали их камнями. На место прибыли подразделения спецназначения.

Протесты в Польше. Источник: Reuters

Протестующие заявили, что следующий митинг состоится сегодня, 23 октября.

Напомним, в США вступил в силу запрет на аборты на ранней стадии.

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