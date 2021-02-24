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Словакия обязалась добиваться вступления Украины в НАТО

24 февраля, 18:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В этом году Братислава будет продвигать приоритеты Украины в повестке дня ЕС и НАТО

Одним из направлений внешней политики Словакии в этом году станет поддержка евроатлантических стремлений Украины.

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Об этом, как сообщает Европейская правда, говорится в стратегии внешней политики в 2021 году, которую приняло правительство Словакии.

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"Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", – гласит текст документа.

Правительство отметило, что "стабильная, демократическая и процветающая Украина" остается стратегическим интересом Словакии.

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В целом, Братислава настроена на углубление политического диалога и практического сотрудничества с Украиной, а также помочь нашей стране с реформами и "преобразованиями на всех уровнях государственного управления".

Кроме того, Словакия собирается участвовать в мирном урегулировании на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины через поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ. Поэтому словацкие специалисты примут участие в СММ ОБСЕ, а также миссиях EUAM и EUBAM.

Также эта страна подтвердила свое участие в Крымской платформе, а также поддержку позиции ЕС и НАТО в отношении России, в том числе и санкций.

Напомним, что в прошлом году Украина официально получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

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Словакия НАТО Украина-НАТО
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