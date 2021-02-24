Словаччина зобов'язалася домагатися вступу України в НАТО

Цього року Братислава просуватиме пріоритети України на порядку денному ЄС і НАТО

Одним з напрямків зовнішньої політики Словаччини цього року стане підтримка євроатлантичних прагнень України.

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Про це, як повідомляє Європейська правда, йдеться в стратегії зовнішньої політики у 2021 році, яку прийняв словацький уряд.

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"Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України і просувати її пріоритет на порядку денному ЄС і НАТО", – свідчить текст документа.

Уряд зазначив, що "стабільна, демократична і процвітаюча Україна" залишається стратегічним інтересом Словаччини.

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Загалом Братислава налаштована на поглиблення політичного діалогу та практичного співробітництва з Україною, а також допомогти нашій країні з реформами і "перетвореннями на всіх рівнях державного управління".

Крім того, Словаччина збирається брати участь у мирному врегулюванні на Донбасі і відновленні територіальної цілісності України через підтримку Тристоронньої контактної групи і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Тому словацькі фахівці візьмуть участь у СММ ОБСЄ, а також місіях EUAM і EUBAM.

Також ця країна підтвердила свою участь у Кримській платформі й підтримку позиції ЄС і НАТО щодо Росії, зокрема і санкцій.

Нагадаємо, що минулого року Україна офіційно отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.

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