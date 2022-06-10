"Смоленск — это Литва". Вильнюс натролил Москве, где она была при короле Владиславе IV

Кремлю напомнили о крайне невыгодным для него Поляновской мирном договоре

Московские избы. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис отреагировал на регистрацию в Государственной думе России законопроекта об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Об этом сообщает "Украина 24".

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"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск — это Литва!", – написал он в Twitter.

Ранее о российской инициативе высказался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике они ведут себя не по человеческим нормам", — сказал министр и призвал готовиться к защите от возможной российской агрессии.

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Автор законопроекта — депутат провластной "Единой России"

О внесении на рассмотрение Госдумой законопроект об отмене признания Россией независимости Литвы стало известно 8 июня, когда на сайте российского парламента появилась соответствующая информация.

Автор законопроекта "Об отмене постановления Государственного совета СССР "О признании независимости Литовской Республики" — депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Он считает, что Госсовет СССР не имел полномочий принимать такое решение в сентябре 1991 года. Федоров заявил о нарушении закона о порядке выхода республик из состава СССР. По его мнению, процедура выхода должна была предусмотреть проведения референдума по вопросу независимости, чего Литва не сделала.

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