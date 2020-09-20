Сотни людей оказались в ловушке: что сейчас происходит в затопленной Греции (фото и видео)

В Греции в результате действий циклона "Янис" погибли по меньшей мере два человека. Из-за наводнения сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях. Об этом сообщает BBC.

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По данным экстренных служб, они получили около 2450 вызовов о помощи.

Видео: Reuters

Также береговая охрана сообщила, что пятеро судов затонули возле островов Закинтос и Лефкада.

В населенном пункте Мегала Каливия недалеко от Кардицы фермеры пытаются спасти животных. На ферме вода стоит на уровне 1,5 м. Овцеводы пробираются водой и забирают животных на менее затопленную территорию.

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Циклон "Янис" относится к средиземноморским ураганам, которые намного слабее тропических. Однако нынешний циклон считается удивительно сильным, как для себя подобных.

Видео: Reuters

Напомним, ранее в Китае наводнение унесло жизни десятков людей. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище из-за наводнения. Ущерб уже оценили в более чем 500 млн долларов.

Вскоре после этого непогода начала бушевать и в Японии. Из-за обильных дождей появилась угроза оползней. В результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека. В префектурах Кумамото и Кагосима объявили эвакуацию более 203,2 тыс. человек.

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