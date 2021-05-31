Спецслужбы Дании помогали США прослушивать Меркель — СМИ

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Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США прослушивать переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких чиновников.

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Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным СМИ, кроме Меркель спецслужбы прослушивали нынешнего президента и бывшего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и кандидата от социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.

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Для прослушки Дания предоставила АНБ специальную станцию вблизи Копенгагена, на которой работали спецслужбы США, подключаясь к кабелям интернет-провайдеров. Также АНБ вела слежку через эту станцию за датскими МИД и Минфином.

Напомним, еще один скандал с прослушкой телефона Меркель произошел еще в 2013 году. Тогда канцлер требовала объяснений от тогдашнего президента Барака Обамы