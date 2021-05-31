Спецслужби Данії допомагали США прослуховувати Меркель – ЗМІ

/ Фото: Getty Images

Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.

Реклама

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними ЗМІ, крім Меркель спецслужби прослуховували нинішнього президента і колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і кандидата від соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

Для прослуховування Данія надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій працювали спецслужби США, підключаючись до кабелів інтернет-провайдерів. Також АНБ вела стеження через цю станцію за данськими МЗС і Мінфіном.

Нагадаємо, ще один скандал з прослуховуванням телефону Меркель стався ще в 2013 році. Тоді канцлер вимагала пояснень від тодішнього президента Барака Обами.