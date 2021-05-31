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Спецслужби Данії допомагали США прослуховувати Меркель – ЗМІ

31 травня, 08:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Данія надала АНБ США спеціальну станцію поблизу Копенгагена, де працювали спецслужби

/ Фото: Getty Images

Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.

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Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними ЗМІ, крім Меркель спецслужби прослуховували нинішнього президента і колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і кандидата від соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

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Для прослуховування Данія надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій працювали спецслужби США, підключаючись до кабелів інтернет-провайдерів. Також АНБ вела стеження через цю станцію за данськими МЗС і Мінфіном.

Нагадаємо, ще один скандал з прослуховуванням телефону Меркель стався ще в 2013 році. Тоді канцлер вимагала пояснень від тодішнього президента Барака Обами.

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