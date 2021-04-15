Страны ЕС получат 250 млн доз вакцины Pfizer: названы сроки

Как ожидается, вакцины по странам будут распределять пропорционально, в зависимости от численности населения

50 миллионов дополнительных доз американской вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer получат страны Европейского союза.

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Поставки ожидаются до конца июня, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает DW.

Так, с апреля до июня в ЕС должны поступить 250 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Распределение вакцины между странами ЕС должно состояться пропорционально количеству населения в них.

Тем временем доставка первой партии вакцины Pfizer по программе COVAX снова откладывается, препарат прибудет в страну не 14 апреля, как ранее анонсировалось, а 16 апреля.

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Ранее Минздрав обнародовал состав вакцин против коронавируса, которые используют или будут использовать в Украине.

Также сообщалось, что часть украинцев на COVID-вакцинацию зарегистрируют работодатели.

Кроме того, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о подтверждении поставки в Украину дополнительных около миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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