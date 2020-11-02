Террористы в Вене захватили заложников в ресторане (видео)

В столице Австрии несколько точек стали ареной противостояния бандитов и правоохранителей

Террористы в Вене не только устроили стрельбу возле синагоги и произвели взрыв, но и захватили в заложников в одном ресторанов города.

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Сейчас полицейские подразделения зачищают несколько ресторанов столицы Австрии в поисках террористов.

А тем временем правоохранители просят свидетелей происшествия не размещать фото и видео в соцсетях, чтобы не давать преступникам "подсказки" и не подвергать, таким образом, опасноти жизни бойцов спецназа и простых граждан.

Напомним, в результате теракта у синагоги в центре Вены погибли семь человек. Один из нападавших задержан. Также сообщалось, что ранен полицейский.

По данным МВД Австрии, всего нападавших было двое: один из них погиб, второй сбежал, его ищут.

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Также напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

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