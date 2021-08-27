Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Турция угрожает войной Греции: заявление греческого МИДа

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 августа, 20:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр иностранных дел Греции пожаловался на угрозы сенатору США

Власти Греции обвинили Турцию в том, что она угрожает войной. Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил во время встречи с председателем комитета по международным отношениям сената США Робертом Менендесом.

Реклама

Такое заявление содержится на сайте Министерства иностранных дел Греции.

Читайте также:

"Турция в нарушение всех норм права выступила с угрозой войны против Греции, если она воспользуется неотъемлемым правом на расширение территориальных вод островов, которые исторически греческие. Это единственная страна в мире, которая выступила с угрозой войны против другой страны, желающей воспользоваться своими неотъемлемыми правами", – сказал глава МИД Греции.

Эгейский вопрос

Афины хотят расширить свои территориальные воды в Эгейском море вокруг Греческих островов на одну милю. Греция претендует на право продлить свои территориальные воды до 12 морских миль на основе международного права. Турция, которая уже расширила свои территориальные воды до 12 миль, отрицает это право.

Реклама

Также Турция оспаривает суверенитет ряда незаселенных островов в Эгейском море с 1970 годов. Дважды — в 1987 году и в начале 1996 года — эгейский спор приводил к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 032 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять