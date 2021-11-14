У границы с Беларусью погиб польский военный

Солдат служил в резерве, он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе

На место службы солдат прибыл чуть больше, чем неделю назад. Коллаж "Сегодня".

В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий.

Об этом сообщает местное издание PAP.

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Подробности трагедии

Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.

Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.

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