Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні

На місце служби солдатів прибув трохи більше ніж тиждень тому. Колаж "Сьогодні".

У Польщі під час служби на кордоні із Білоруссю загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє місцеве видання PAP.

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Подробиці трагедії

Військовий служив у резерві і не виконував завдань поруч із польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тижня тому, і з того моменту він жодного разу не контактував із мігрантами.

Подробиці трагедії наразі невідомі, проте наголошується, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті особи не мають відношення.

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