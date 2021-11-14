Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовий

У Польщі під час служби на кордоні із Білоруссю загинув військовослужбовець.
Про це повідомляє місцеве видання PAP.
Подробиці трагедії
Військовий служив у резерві і не виконував завдань поруч із польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тижня тому, і з того моменту він жодного разу не контактував із мігрантами.
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Подробиці трагедії наразі невідомі, проте наголошується, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті особи не мають відношення.
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