У России есть выбор: генсек НАТО предупредил Украину об угрозе

Йенс Столтенберг отметил, что наращивание войск РФ продолжается

Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО продолжают работу над политическим решением. / Фото: Коллаж: Сегодня

Существует реальный риск российского вторжения или "определенного рода агрессивных действий" против Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с Washington Post, сообщает "Европейская правда".

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Выбор России

"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Теперь мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче", – сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО "должны быть готовы" – при этом продолжается работа над политическим решением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. / Фото: The Wall Street Journal

"У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними", – заявил он.

Также Столтенберг отметил, что нет признаков того, что наращивание сил замедляется. По его мнению, это наращивание является неоправданным и Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и начать политический диалог с НАТО.

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Что говорили в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что инициатива американских сенаторов о введении самых жестких санкций против России в случае нападения на Украину "может разорвать отношения Москвы и Вашингтона".

По его мнению, совмещение заявлений о санкциях и переговоров относительно гарантий безопасности – это попытка оказать давление на Москву.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США разработали новые пакеты санкций против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.

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