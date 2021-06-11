У вакцины AstraZeneca нашли еще один побочный эффект. Кто в группе риска

Европейское агентство по лекарственным средствам выявило несколько случаев возникновения редкого заболевания у пациентов после прививки

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

Ученые обнаружили еще один возможный побочный эффект от COVID-вакцины AstraZeneca. У шести исследуемых пациентов в течение четырех дней после прививки этим препаратом возник синдром повышенной проницаемости стенки капилляров.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Как отмечается, трое вакцинированных ранее страдали от болезни сосудов, но в итоге одна из пациенток умерла.

Синдром повышенной проницаемости стенки капилляров приводит к опуханию конечностей и сгущению крови.

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"Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее", – заявили в EMA.

Ранее агентство подтвердило, что вакцина от коронавируса AstraZeneca в редких случаях может иметь побочный эффект в виде образования тромбов.

Также EMA сообщило, что исследует возможную связь между препаратом и случаями редкого заболевания кровеносных сосудов – синдромом капиллярной утечки.

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