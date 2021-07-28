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Украина получила первую партию вакцины AstraZeneca из Эстонии

28 июля 2021 22:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всего эстонское правительство распорядилось выделить Украине около 200 тысяч доз препарата

Разгрузка самолета с вакциной из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

Разгрузка самолета с вакциной из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которую нашей стране выделило правительство Эстонии.

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Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине в Twitter.

Разгрузка самолета с вакциной из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

Разгрузка самолета с вакциной из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

"Эстония пожертвовала 52 800 доз вакцины AstraZeneca для Украины. Эти дозы пойдут в первую очередь украинским военным-резервистам", – говорится в сообщении.

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По решению эстонского правительства, Украина получит от Эстонии в общей сложности 200 тысяч доз препарата.

В Киев прибыла вакцина из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

В Киев прибыла вакцина из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

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Напомним, 16 июля Украина получила более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca от Руиынии.

Отметим, в Украине на сегодняшний день сделали уже более 5 млн прививок против COVID-19. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

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Причем, в июне в стране сделали почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тыс. А за три с половиной недели июля уже ввели более 2 млн доз.

Мы также писали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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