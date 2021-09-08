Украину причислили к "российскому региону" – скандал в Италии

По мнению авторов книги, в "российский регион" входит Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии

В Италии в учебнике по географии Украину причислили к "российскому региону". Коллаж: "Сегодня"

В итальянском учебнике по географии нашли искаженную информацию об Украине, страну называют частью "российского региона". Посольство Украины уже обратилась с призывом исправить информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Италии.

"В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", — гласит сообщение дипломатического ведомства в Facebook.

Реклама

В учебнике нашли информацию о "российском регионе", в состав которого, по мнению авторов книги, входят Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии.

Итальянский учебник по географии / Фото: Посольство Украины в Италии

Аннексированный Крым на карте показан украинской территорией, однако его население приравняли к русским.

Реклама

Посольство Украины уже обратилось к Министерству образования страны с призывом исправить информацию.

Посольство Украины в Италии обратилось к Министерству образования страны с призывом исправить информацию / Фото: Посольство Украины в Италии

"В своем официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству вышеупомянутого учебника посольство убедительно призывает исправить указанную статью, в свою очередь предлагая открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации относительно событий в Украине", — заявили в посольстве.

В украинском учебнике нашли ссылку на порносайт

Ранее мы сообщали о скандале с украинским учебником, в котором ученики нашли ссылку, которая ведет на сайт с порнографией. Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко.

Реклама

Ссылку разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?"

Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот

Ранее мы писали: