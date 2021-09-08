Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Украину причислили к "российскому региону" – скандал в Италии

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
8 сентября, 20:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По мнению авторов книги, в "российский регион" входит Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии
В Италии в учебнике по географии Украину причислили к "российскому региону". Коллаж: "Сегодня"
В Италии в учебнике по географии Украину причислили к "российскому региону". Коллаж: "Сегодня"

В итальянском учебнике по географии нашли искаженную информацию об Украине, страну называют частью "российского региона". Посольство Украины уже обратилась с призывом исправить информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Италии.

"В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", — гласит сообщение дипломатического ведомства в Facebook.

Реклама

В учебнике нашли информацию о "российском регионе", в состав которого, по мнению авторов книги, входят Украина, Беларусь, Молдова и страны Балтии.

Итальянский учебник по географии
Итальянский учебник по географии / Фото: Посольство Украины в Италии

Аннексированный Крым на карте показан украинской территорией, однако его население приравняли к русским.

Реклама

Посольство Украины уже обратилось к Министерству образования страны с призывом исправить информацию.

Посольство Украины в Италии обратилось к Министерству образования страны с призывом исправить информацию
Посольство Украины в Италии обратилось к Министерству образования страны с призывом исправить информацию / Фото: Посольство Украины в Италии

"В своем официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству вышеупомянутого учебника посольство убедительно призывает исправить указанную статью, в свою очередь предлагая открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации относительно событий в Украине", — заявили в посольстве.

В украинском учебнике нашли ссылку на порносайт

Ранее мы сообщали о скандале с украинским учебником, в котором ученики нашли ссылку, которая ведет на сайт с порнографией. Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко.

Реклама

Ссылку разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?"

Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот
Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять