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Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом: видео курьеза

8 апреля, 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президенту Еврокомиссии пришлось разместиться на диване, что противоречит протоколу

В Турции состоялась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но не обошлось без курьеза.

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После совместной фотоссесии они направились на переговоры, вот только стульев оказалось два – для Эрдогана и Мишеля. А Урсуле стула не досталось и ей пришлось разместиться на диване.

Видео: Сегодня

Позже представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что департамент протокола ЕК в этот раз не участвовал в поездке в Анкару из-за коронавирусных ограничений, пишет Европейская правда. При этом, по его словам, протокол в отношении президента Еврокомиссии должен быть точно такой же, что и в отношении президента Европейского совета.

"Президент Еврокомиссии была явно удивлена, и это можно увидеть на видео. Но даже если она и была удивлена, она предпочла сосредоточиться на формальных вопросах, а не на протокольных", – заявил Мамер.

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А вот в команде Шарля Мишеля отметили, что с точки зрения протокола все в порядке, поскольку президент Турции официально принимал визит председателя Европейского совета, пишет Politico.

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Турецкая сторона заявила, что не планировала ничего умышленно, что это не было сексизмом, и делегация ЕС в целом была согласна с протоколом.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили действия РФ на Донбассе.

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Турция ЕС Урсула фон дер Ляйен Реджеп Эрдоган Шарль Мишель

Источник: Сегодня

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