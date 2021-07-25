Українська
$ 27,19
32,03
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Перевернулся автобус в Хорватии: погибли 10 человек, 45 пострадали

25 июля 2021 15:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей

Место ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

Место ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хорватии сегодня рано утром в результате аварии автобуса погибли 10 человек и не менее 45 получили ранения – некоторые из них серьезно.

Реклама

Об этом сообщает агентство АР.

Авария произошла недалеко от города Славонский Брод на шоссе между столицей Загребом и сербской границей.

Автобус выбросило на обочину у края дороги. На месте работали пожарные и спасатели, движение по шоссе останавливали.

Читайте также: В России автобус с пассажирами попал в ДТП – погибли два человека (фото)

В тренде
Губернатор охваченной пожарами Якутии пожаловался на украинцев-"подстрекателей" (видео)
В панике из-за пожаров в Якутии увидели руку Украины / коллаж "Сегодня"
Реклама

Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей. Восемь человек получили серьезные травмы. Пока причина аварии неизвестна.

Как отмечают в СМИ, среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, одна из девочек получила серьезные травмы.

Ранее мы писали, что в результате аварии с автобусом в Польше погиб один украинец. Еще четверо граждан Украины госпитализировали.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Теперь и Испания. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновлено)
Теперь и Испания. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновлено)Украина
Европа страдает от смертоносного потопа, в Германии жертв все больше: фото и видео
Европа страдает от смертоносного потопа, в Германии жертв все больше: фото и видеоЕвросоюз
Новые жертвы наводнения в Бельгии и лучшая вакцина от COVID – главные новости за ночь
Новые жертвы наводнения в Бельгии и лучшая вакцина от COVID – главные новости за ночьУкраина
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофах
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофахДругие страны
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевые
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевыеТранспорт
Сделка по
Сделка по "Северному потоку – 2": в Кремле рассказали, с чем Москва не согласна, а что готова приветствоватьРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять