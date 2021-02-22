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В Австрии объяснили участие в строительстве оперы в оккупированном Крыму

22 февраля, 05:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Государство не отвечает за частные компании

Австрия осуждает незаконную аннексию Россией украинского Крыма и полностью поддерживает введенные ЕС санкции, но они "запрещают только определенную экономическую деятельность", и могут не распространяться на частные компании.

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Таким образом в Министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии прокомментировали участие австрийского архитектурного бюро в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе, передает "Укринформ".

В МИД Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний не следует рассматривать как нарушение политики непризнания.

"Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушения" политики непризнания", – подчеркнули в ведомстве.

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В МИД Австрии также считают, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

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"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций", – говорится в комментраии.

Напомним, Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его директора Вольфа Прикса из-за участия в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

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Австрия Крым Севастополь архитекторы оперный театр
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