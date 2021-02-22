В Австрії пояснили участь у будівництві опери в окупованому Криму

Держава не відповідає за приватні компанії

Австрія засуджує незаконну анексію Росією українського Криму і повністю підтримує запроваджені ЄС санкції, але вони "забороняють тільки певну економічну діяльність" і можуть не поширюватися на приватні компанії.

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Таким чином у Міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії прокоментували участь австрійського архітектурного бюро в будівництві оперного театру в окупованому Севастополі, передає "Укрінформ".

У МЗС Австрії зазначили, що факт анексії визнається або не визнається тільки державами, а дії приватних компаній не слід розглядати як порушення політики невизнання.

"Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання", – підкреслили у відомстві.

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У МЗС Австрії також вважають, що санкції ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя "забороняють тільки певну економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом".

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"У правовій державі компанії і органи влади повинні дотримуватися чинних норм санкцій", – йдеться в коментрі.

Нагадаємо, Україна серйозно вивчає питання запровадження санкцій щодо відомого австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau і його директора Вольфа Прікса через участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.

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