Русский
$ 27,85
33,78
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

В Австрії пояснили участь у будівництві опери в окупованому Криму

22 лютого, 05:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Держава не відповідає за приватні компанії

Австрія засуджує незаконну анексію Росією українського Криму і повністю підтримує запроваджені ЄС санкції, але вони "забороняють тільки певну економічну діяльність" і можуть не поширюватися на приватні компанії.

Реклама

Таким чином у Міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії прокоментували участь австрійського архітектурного бюро в будівництві оперного театру в окупованому Севастополі, передає "Укрінформ".

У МЗС Австрії зазначили, що факт анексії визнається або не визнається тільки державами, а дії приватних компаній не слід розглядати як порушення політики невизнання.

"Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання", – підкреслили у відомстві.

В тренді
США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

У МЗС Австрії також вважають, що санкції ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя "забороняють тільки певну економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом".

Реклама

"У правовій державі компанії і органи влади повинні дотримуватися чинних норм санкцій", – йдеться в коментрі.

Нагадаємо, Україна серйозно вивчає питання запровадження санкцій щодо відомого австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau і його директора Вольфа Прікса через участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австрія Крим Севастополь архітектори оперний театр
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія готова до розриву з ЄС: Лавров зробив гучну заяву
Росія готова до розриву з ЄС: Лавров зробив гучну заявуРосія
Не паспорт, а сертифікат: в Євросоюзі придумали, як відзначати тих, кому ввели вакцину від COVID-19
Не паспорт, а сертифікат: в Євросоюзі придумали, як відзначати тих, кому ввели вакцину від COVID-19Євросоюз
Adidas вирішив позбутися проблемного бренду Reebok
Adidas вирішив позбутися проблемного бренду ReebokЕкономіка
Королеву краси звільнили з роботи через
Королеву краси звільнили з роботи через "надто привабливу зовнішність" (фото)Фаново
Смерть і вакцина: чому помирають люди і як цього уникнути
Смерть і вакцина: чому помирають люди і як цього уникнутиІнші країни
Санкції США б'ють по
Санкції США б'ють по "Турецькому потоку": Угорщина не зможе качати газ в обхід УкраїниЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти