В Австрии зафиксировали первые случаи заражения новым видом COVID-19

В Австрии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Заболели по меньшей мере четыре человека, среди них – ребенок.
Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает dpa.
Случаи нового штамма коронавируса были выявлены у пассажиров при въезде в Австрию через аэропорт Вены. Новый вариант COVID-19 зафиксировали также у 12-летней девочки.
Сейчас пациенты находятся на самоизоляции, заболевание протекает в легкой форме.
По состоянию на ночь 5 января, в Австрии зафиксировали более 366 тысяч случаев коронавируса. Выздоровело 339 тысяч больных, а от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6324 человека.
К слову, ранее Австрийский суд признал незаконными два решения правительства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, – обязательное ношение масок в школах и разделение классов для поочередного обучения.
В первой половине 2021 года в стране собираются провести вакцинирование населения, первый этап которого запланирован уже на январь.
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