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В Британии людям старше 50 лет предложили прививку от COVID-19. Темпы вакцинации впечатляют

13 апреля, 04:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что к концу июля 2021 года вакцинироваться от COVID-19 сможет любой человек старше 18 лет

В Британии власти предложили вакцинироваться от коронавируса людям старше 50 лет, медикам, сотрудникам домов престарелых и лицам из особо уязвимых групп населения.

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Об этом говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

"Правительство готовится перейти к следующей фазе программы вакцинации. ranidЦель была достигнута с опережением графика, поскольку кабинет планировал предложить привиться всем людям из приоритетного списка к 15 апреля", – говорится в сообщении.

В ближайшее время также ожидается и список вакцинации населения моложе 50 лет. Первыми возможность сделать прививку получат люди старше 40 лет, затем те, кто старше 30. По плану правительства, уже к концу июля этого года вакцинироваться от COVID-19 сможет любой человек старше 18.

Сейчас в Британии населения вакцинируют препаратами трех производителей: AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

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Согласно последней статистике, в Британии вакцинировали уже 39,6 млн граждан. 11,2% населения получили две прививки от COVID-19 и прошли полный курс вакцинации.

Для сравнения, в Украине вакцинировались от коронавируса 378 тысяч человек. Полную вакцинацию прошли только 5 граждан.

Как мы писали ранее, власти Великобритании не рекомендуют вакцинировать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Великобритания вакцинация коронавирус
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