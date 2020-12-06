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В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительство

6 декабря, 15:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В первую очередь вакцину сделают доступной в больницах

Уже на следующей неделе Великобритания может стать первой страной, которая начнет вакцинацию от коронавируса.

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Об этом заявило правительство Британии, передает CNA.

В первую очередь вакцину сделают доступной в больницах, а запасы будут распределять по медицинским клиникам. Ожидается, что в стране будет доступно около 800 тысяч доз вакцины.

Первую партию могут начать вводить уже во вторник. Право на первоочередную вакцинацию будет у людей старше 80 лет, передовых медицинских работников, персонала и жителей домов престарелых.

Напомним, Великобритания дала разрешение на экстренное использование вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

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Всего Великобритания заказала 40 миллионов доз. С их помощью вакцинировать можно будет 20 миллионов человек, более трети населения страны.

К слову, Великобритания занимает сейчас седьмую позицию по количеству инфицированных коронавирусом во всем мире. По состоянию на 6 декабря в стране вакцинировались более 1,7 миллионов человек.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у более 15 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 60 тысяч больных.

В то же время в Польше ожидают начало вакцинации от коронавируса в феврале или марте. Правительство заказало 45 миллионов доз вакцин Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания вакцина коронавирус
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