Бесплатно и добровольно: в Польше рассказали, когда будет вакцинация от COVID-19

Сейчас ситуация в стране стабилизировалась

В Польше ожидают начало вакцинации от коронавируса в феврале или марте. Правительство заказало 45 миллионов доз вакцин Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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Об этом пишет "Польское радио".

Ожидается, что вакцины в Польше будут бесплатными и добровольными.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в стране ситуация с местами для больных стабилизировалась.

"Мы готовим резервные больницы на случай ухудшения эпидемической ситуации", – сказал Моравецкий.

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К слову, по состоянию на утро 5 декабря, в Польше более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Только за последние сутки было более 14 тысяч новых больных. В то же время вылечились от коронавируса 647 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Польше умерли более 18 тысяч больных.

Также мы писали о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Греция продлила карантин еще на неделю – до 14 декабря.

Недавно сообщалось, что правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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