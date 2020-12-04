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В Греции продлили карантин еще на неделю

4 декабря, 00:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Греции по-прежнему большое количество случаев коронавируса

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Греция продлила карантин еще на неделю – до 14 декабря.

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Как сообщает Ekathimerini, такое решение власти приняли после того, как заметили недостаточное уменьшение количества новых случаев инфицирования и смертей от COVID-19.

По словам представителя правительства Стелиоса Пецаса, постепенное восстановление экономической и социальной деятельности отдаляется.

"Наблюдается стабилизация и даже уменьшение (новых – Ред.) инфекций, однако это происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы наблюдаем больше выписок, чем приема пациентов в больницах. Однако многие больницы на севере Греции все еще испытывают сильное давление", – сказал Пецас.

Это уже второе продление ограничительных мер, которые изначально предполагалось закончить 30 ноября.

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По состоянию на ночь 4 декабря, в Греции зафиксировали 112 тысяч случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

Кроме того, Австрия с 7 декабря смягчает карантинные ограничения, которые власти ввели 17 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Греция карантин коронавирус
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