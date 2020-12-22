В Чехии наемника боевиков на Донбассе осудили на 15 лет

В данный момент осужденный находится на оккупированной территории

В Чехии 45-летнего гражданина приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в на стороне российско-террористических войск в военных действиях на Донбассе.

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Об этом заявил представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

Приговор был вынесен в октябре, а на днях вступил в законную силу.

Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный Олдржих Грунд до сих пор находится на временно оккупированной территории Украины, где воюет с 2014 года.

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Согласно обвинению, он совершил целый ряд тяжелых преступлений, принимая активное участие в боевых действиях против украинских военных в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске и других, сначала в качестве командира боевой машины, а позднее командира роты танкового полка.

По словам Перебыйноса, на сегодняшний день это высшее наказание, которое было определено чешскими судами для тех, кто воевал на Донбассе.

Напомним, на днях прокуратура Чехии выдвинула обвинение 26-летнему гражданину страны, который участвовал в террористической деятельности на востоке Украины. Ему грозит 16 лет тюрьмы.

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