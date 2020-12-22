Українська
$ 28,04
34,18
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Чехии наемника боевиков на Донбассе осудили на 15 лет

22 декабря, 04:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В данный момент осужденный находится на оккупированной территории

В Чехии 45-летнего гражданина приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в на стороне российско-террористических войск в военных действиях на Донбассе.

Реклама

Об этом заявил представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

Приговор был вынесен в октябре, а на днях вступил в законную силу.

Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный Олдржих Грунд до сих пор находится на временно оккупированной территории Украины, где воюет с 2014 года.

Боевик "ДНР" осужден в Чехии
Реклама

Боевик "ДНР" осужден в Чехии

В тренде
ЕС приоритетно выделит Украине COVID-вакцину для врачей и пожилых

Согласно обвинению, он совершил целый ряд тяжелых преступлений, принимая активное участие в боевых действиях против украинских военных в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске и других, сначала в качестве командира боевой машины, а позднее командира роты танкового полка.

По словам Перебыйноса, на сегодняшний день это высшее наказание, которое было определено чешскими судами для тех, кто воевал на Донбассе.

Напомним, на днях прокуратура Чехии выдвинула обвинение 26-летнему гражданину страны, который участвовал в террористической деятельности на востоке Украины. Ему грозит 16 лет тюрьмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чехия суд Донбасс приговор боевик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Ученые рассказали, кто легко перенесет COVID-19
Ученые рассказали, кто легко перенесет COVID-19Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять