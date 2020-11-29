В Чехии всех вакцинируют от COVID-19 бесплатно

Начало вакцинации запланировано на первые месяцы 2021 года

В Чешской Республике намерены обеспечить бесплатной вакциной от коронавируса COVID-19 всех жителей страны.

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Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, передает Czech Radio.

Расходы на вакцинацию решили покрыть в частности за счет средств обязательного медицинского страхования.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за счет средств медицинского страхования", - сказал Блатны.

В то же время, по словам министра, вакцинация не будет обязательной, но он призывает жителей страны принять активное участие в ней. Просветительская кампания правительства в пользу вакцинации начнется в ближайшее время.

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Массовую вакцинацию рассчитывают начать в первые месяцы 2021 года.

Изначально в Чехии планировали обеспечить бесплатную вакцину только для некоторых слоев населения.

Напомним, ранее в Чехии заявили, что намерены протестировать на коронавирус все или большую часть населения.

Мы также сообщали, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 около половины населения – более 20,8 млн человек.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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