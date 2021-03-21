В ЕС назвали сроки введения "паспортов вакцинации"

Европейская комиссия в субботу, 20 марта, изложила свои предложения по сертификатам по COVID-19 (так называемые паспорта вакцинации), которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами без необходимости карантина. В ЕК рассчитывают, что "Цифровой зеленый сертификат" будет введен до июня.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
На введении сертификатов по вакцинации в первую очередь настаивают Испания и Греция, которые рассчитывают на туризм в этом году.
"Паспорта вакцинации" будут служить доказательством того, что человек был вакцинирован от COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился. В то же время государства-члены ЕС, как и раньше, будут сами решать, какие ограничения в сфере здравоохранения следует ослабить
В то же время в "паспортах" будет учитываться только вакцинация препаратами, признаными Европейским агентством по лекарственным средствам, на данный момент это вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Запланировано, что сертификат будет взаимно признаваться странами ЕС.
Его внедрение должно быть согласовано Европейским парламентом и одобрено странами ЕС.
Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса, что позволит открыть туризм между двумя странами.
Мы также сообщали, что Украина собирается выдавать международные свидетельства о вакцинации от коронавируса.
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