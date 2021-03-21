У ЄС назвали терміни впровадження "паспортів вакцинації"

У сертифікатах буде зазначатися вакцинація тільки певним препаратом

Європейська комісія в суботу, 20 березня, виклала свої пропозиції щодо сертифікатів про COVID-19 (так звані паспорти вакцинації), які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами без необхідності карантину. У ЄК сподіваються, що "Цифровий зелений сертифікат" буде впроваджено до червня.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На введенні сертифікатів з вакцинації насамперед наполягають Іспанія і Греція, які розраховують на туризм цього року.

"Паспорти вакцинації" слугуватимуть доказом того, що людина була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася. Водночас держави-члени ЄС, як і раніше, будуть самі вирішувати, які обмеження в сфері охорони здоров'я слід послабити

У "паспортах" буде враховуватися тільки вакцинація препаратами, визнання Європейським агентством з лікарських засобів, на цей момент це вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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Заплановано, що сертифікат буде взаємно визнаватися країнами ЄС.

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Його впровадження має бути погоджене Європейським парламентом і схвалене країнами ЄС.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу, що дасть змогу відкрити туризм між двома країнами.

Ми також повідомляли, що Україна збирається видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

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