В ЕС поделят страны на карантинные зоны: какие правила введут

В Сети появится интерактивная карта со странами в соответствующих цветах

В странах ЕС могут ввести новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Страны разделят на "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" зоны. Таким образом гражданам ЕС хотят упростить пересечение границ и установить единую систему для всех стран Европы.

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Соответствующие рекомендации принял Совет Европы, сообщает нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий.

Он отметил, что принцип зонирования стран похожий на украинский, однако есть разные критерии.

Так, карантинную зону предлагают определять по таким критериям:

количество новых случаев за 14 дней на 100 000 населения;

процент положительных результатов тестов за неделю;

количество проведенных тестов за неделю на 100 000 населения.

Авторы идеи хотят создать интерактивную карту, на которой каждая страна будет окрашена в определенный цвет.

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Также планируют ввести такие правила:

страны Европы не могут ограничивать свободное перемещение людей, следующих в или из "зеленой зоны";

решения относительно туристов с "красных" и "оранжевых" регионов будут принимать в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации;

страны должны сообщать о новых ограничениях не позднее 48 часов до момента введения.

ни одно государство не может вводить полный запрет на въезд граждан Евросоюза. Людей смогут обязать пройти тестирование или придерживаться карантина в течение определенного времени.

Напомним, ранее мы писали, что в Польшу пришла вторая волна коронавируса. Власти вводят масочный режим.

Тем временем в Украине количество заразившихся стремительно увеличивается. Так, за прошлые сутки, 13 октября, в стране обнаружили 5590 новых случаев болезни.

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