В ЕС изучат возможность введения новых санкции против РФ

ЕС может разработать новые санкции против РФ. / Фото: Getty Images

Лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

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Об этом говорится в официальном сообщении, подготовленном по итогу саммита ЕС.

При этом в совместном документе не упоминается стратегия по дальнейшим отношениям ЕС с Россией. Лидеры стран ЕС заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интересует, среди них: вопросы охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также внешней политики и политики безопасности.

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Отметим, 15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц.

Также напомним, ЕС продлил "крымские" санкции против России.

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