Українська
$ 27,46
32,79
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В ЕС изучат возможность введения новых санкции против РФ

25 июня 2021 7:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России

ЕС может разработать новые санкции против РФ.

ЕС может разработать новые санкции против РФ. / Фото: Getty Images

Лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

Реклама

Об этом говорится в официальном сообщении, подготовленном по итогу саммита ЕС.

При этом в совместном документе не упоминается стратегия по дальнейшим отношениям ЕС с Россией. Лидеры стран ЕС заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интересует, среди них: вопросы охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также внешней политики и политики безопасности.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против близких к Путину миллиардеров и чиновников

Отметим, 15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после холодной войны.

Не пропусти!
Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта
Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц.

Также напомним, ЕС продлил "крымские" санкции против России.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)
Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)Украина
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
Польша вернула карантин для украинцев – что должны знать заробитчане
Польша вернула карантин для украинцев – что должны знать заробитчанеЕвросоюз
Над
Над "Северным потоком – 2" нависла угроза новых санкций – МИД ГерманииЭкономика
Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ
Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять