В ЕС уже готовы к прекращению газа из России — Боррель

Европейский Союз разработал план действий на случай, если Российская Федерация прекратит поставлять газ в Европу.
Об этом говорится в микроблоге вице-президента Европейской Комиссии, высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
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Он отметил, что ЕС рассматривает возможность сотрудничества с США, Катаром и Азербайджаном по поставке газа в случае, если Россия решит сократить или остановить их.
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"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты", — отметил Жозеп Боррель.
Кроме того, в ЕС подготовили соответствующие меры, которые нанесут "серьезный ущерб" российской экономике и финансовой системе.
"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку отказывают России в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", — отметил он.
К тому же Боррель заявил, что Евросоюз не откажется от своей поддержки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.
"Украина — наш партнер и сосед: ее безопасность — это наша безопасность", — подчеркнул Боррель.
Сколько газа осталось у Европы
По состоянию на 25 января, в европейских ПХГ осталось меньше четверти из тех объемов газа, которые были закачаны туда еще летом.
Общая наполненность хранилищ Европы 40,9%, это означает, что отобрано 75,9%, или 36,3 млрд куб. м газа.
По данным Gas Infrastructure Europe, к такими минимальным значениям объемы газа начали опускаться с 11 января.