У ЄС уже готові до припинення газу з Росії — Боррель

Євросоююз підготував санкції, які завдадуть шкоди російській економіці

Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу/Фото: колаж: REUTERS/Johanna Geron/Pool/"Сьогодні"

Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Російська Федерація припинить постачати газ до Європи.

Про це йдеться в мікроблозі віцепрезидента Європейської Комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.

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Він зазначив, що ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти", — зазначив Жозеп Боррель.

Крім того, в ЄС підготували відповідні заходи, які завдадуть "серйозної шкоди" російській економіці і фінансовій системі.

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки відмовляють Росії в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", — зазначив він.

До того ж Боррель заявив, що Євросоюз не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

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"Україна — наш партнер і сусід: її безпека – це наша безпека", наголосив Боррель.

Скільки газу залишилося у Європи

Станом на 25 січня, у європейських ПСГ залишилося менше чверті з тих обсягів газу, які були закачані туди ще влітку

Загальна наповненість сховищ Європи 40,9%, це означає, що відібрано 75,9%, або 36,3 млрд куб. м газу.

За даними Gas Infrastructure Europe, до таких мінімальних значень обсяги газу почали знижуватися з 11 січня.

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