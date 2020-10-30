В Еврокомиссии призвали не закрывать границы внутри ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель также против закрытия границ

В Еврокомиссии выразили надежду, что страны Евросоюза не станут закрывать свои границы друг от друга в случае жесткого карантина, как было в начале пандемии.

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Об этом пишет DW.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, весной закрытие границ не помогло остановить распространение вируса, а только навредило внутренней торговле.

Во время видеоконференции присутствовали 27 стран ЕС.

Также против закрытия границ внутри ЕС высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Именно для Германии как страны в центре Европы важно, чтобы границы оставались открытыми, чтобы экономические потоки сохранялись, и мы вместе боролись с пандемией", – сказала Меркель.

К слову, Европейский Союз выделит 220 млн евро на перевозку пациентов, инфицированных коронавирусом, из стран с тяжелой инфекционной обстановкой в соседние государства.

Напомним, во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают перед началом общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.

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