В Европарламенте предложили использовать "Северный поток – 2" для давления на РФ

Вебер считает, что с помощью газопровода можно заставить Кремль сотрудничать

Европейский Союз должен использовать газопровод "Северный поток – 2" как рычаг давления на Россию, пока не может заморозить его строительство.

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Об этом заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в комментарии Spiegel.

Он заявил, что газопровод "не в интересах Европы" и предложил использовать "Северный поток – 2" в качестве политического средства, чтобы заставить российское правительство изменить курс.

Вебер отметил, что строительство газопровода следует "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к совместной работе в качестве партнеров, трубопровод не сможет работать на полную мощность.Тогда это будет ответственность Кремля", – считает Вебер.

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Политик также подчеркнул, что Европа должна "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками" и это был бы "важный процесс европейского созревания", если бы ЕС использовал свою торгово-экономическую политику в качестве инструмента внешней политики в отношении "Северного потока – 2".

Напомним, будучи кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер в 2019 году обещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2", если займет должность. Но позже он снял свою кандидатуру.

В Германии уже не раз заявляли, что не могут отказаться от от российского газопровода "Северный поток – 2". В частности, по словам министр по вопросам охраны окружающей среды Свеньи Шульце, Германия "рискует столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах", если остановит проект.

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