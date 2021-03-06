Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Европарламенте предложили использовать "Северный поток – 2" для давления на РФ

6 марта, 22:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вебер считает, что с помощью газопровода можно заставить Кремль сотрудничать

Европейский Союз должен использовать газопровод "Северный поток – 2" как рычаг давления на Россию, пока не может заморозить его строительство.

Реклама

Об этом заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в комментарии Spiegel.

Он заявил, что газопровод "не в интересах Европы" и предложил использовать "Северный поток – 2" в качестве политического средства, чтобы заставить российское правительство изменить курс.

Вебер отметил, что строительство газопровода следует "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к совместной работе в качестве партнеров, трубопровод не сможет работать на полную мощность.Тогда это будет ответственность Кремля", – считает Вебер.

В тренде
ДТП автобуса с украинцами в Польше: выживших в трагедии отправили на Родину
Реклама

Политик также подчеркнул, что Европа должна "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками" и это был бы "важный процесс европейского созревания", если бы ЕС использовал свою торгово-экономическую политику в качестве инструмента внешней политики в отношении "Северного потока – 2".

Напомним, будучи кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер в 2019 году обещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток – 2", если займет должность. Но позже он снял свою кандидатуру.

В Германии уже не раз заявляли, что не могут отказаться от от российского газопровода "Северный поток – 2". В частности, по словам министр по вопросам охраны окружающей среды Свеньи Шульце, Германия "рискует столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах", если остановит проект.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Германия Европарламент газопровод Владимир Путин Северный поток 2 Вебер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ДТП автобуса с украинцами в Польше: выживших в трагедии отправили на Родину
ДТП автобуса с украинцами в Польше: выживших в трагедии отправили на РодинуЕвросоюз
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?
Немцы отказываются вакцинироваться препаратом AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2
Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2Экономика
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)
В Венеции из каналов ушла вода (фото, видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять